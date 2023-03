Operário vence xará paranaense e encara alagoanos do CRB na próxima fase

Operário passa para próxima fase da Copa do Brasil / Portal do MS

Operário venceu o xará paranaense e agora vai encarar o time de alagoanos do CRB na próxima fase da Copa do Brasil. A partida vitoriosa ocorreu na noite de quarta-feira (1) no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande.

Estádio cheio, torcida agitada e atletas determinados, uma combinação de fatores que propiciou a vitória emocionante. Foi um momento importante para o atual momento do futebol local: a classificação do Operário Futebol Clube à segunda fase da Copa do Brasil.

Apoiado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, com recursos destinados ao custeio de serviços de rotina e que auxiliam na disputa de competições ao longo do ano, o Operário não titubeou diante de seu xará paranaense e avançou no torneio nacional.

Já na entrada em campo, o Operário foi recebido com entusiasmo pelas organizadas presentes no estádio, que sozinhas lotaram um dos setores do estádio e empurraram, sem cessar por um minuto, o clube para a sonhada classificação.

Enquanto isso, fora do estádio e nas arquibancadas, o trabalho das forças de segurança pública e da organização da partida garantiram o bem estar de todos ali presentes. "A entrada foi feita certinha, bem dividida. Há policiamento e a estrutura não pecou em nenhum momento", frisa a torcedora Ângela Bueno, acompanhada do marido.

Em campo, o Galo começou a partida mostrando para o que veio: três zagueiros e dois volantes para garantir a solidez defensiva na busca pela tão sonhada vaga na fase seguinte. Foi assim que o time campo-grandense conseguiu equilibrar o jogo e não sofrer diante de um adversário que esse ano disputa a Série C nacional e é o vice-líder do Paranaense (disputando contra Coritiba, Londrina e Athlético).

Com o relógio na marca dos 28 minutos da primeira etapa, a solidez defensiva funcionou e em bola recupera no meio e passada rapidamente para o ataque, o centro-avante Johnny mostrou oportunismo e concluiu colocado, tirando o goleiro do Trem Fantasma.

A vantagem no placar foi mantida até o intervalo, e persistiu no segundo tempo mesmo com o alvinegro sul-mato-grossense tendo um a menos em campo. Felipe Chaves foi expulso com três minutos de bola rolando da etapa final. A pressão dos visitantes não foi suficiente e perdeu de vez força com a expulsão, já perto do fim do jogo, do meia Zé Vítor, após entrada forte em atleta do Galo.

"Foi um sufoco, mas deu tudo certo. Essa vitória é um passo importante para o nosso futebol, para o nosso esporte, e demonstra o quão importante é o papel do apoio do Estado para o desenvolvimento das modalidades. Essa classificação é valiosa para todos, sem dúvida", comenta o titular da Setescc (Secretária de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Marcelo Ferreira Miranda.

Próximo passo

Com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Operário agora encara os alagoanos do CRB. A partida deve acontecer em Maceió, no próximo dia 8 ou 15. A definição deve ser anunciada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em breve.

Caso a partida ocorra no dia 8, uma quarta-feira (assim como o dia 15), o Galo terá que remarcar seu duelo contra o Coxim, pela Série A do Estadual, agendada para o mesmo dia e que seria jogada também no Estádio das Moreninhas.

Antes de cumprir mais esse compromisso, o Operário viaja até Costa Rica para encarar o time da casa, no domingo (5), às 15h, no estádio Laertão. A viagem tem duração de aproximadamente quatro horas, com 375 km percorridos.

Iniciado em 22 de janeiro, o Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol 2023 será disputado até o dia 30 de abril, quando acontece a grande final. A competição reúne 10 clubes, sendo oito do interior e dois da Capital, em 54 partidas.

Em todos esses jogos, os custos com alimentação e hospedagem dos visitantes, além da arbitragem - que é de responsabilidade do mandante - são pagos com recursos oferecidos pelo Governo, via convênio entre Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e a Federação de Futebol. A verba inclui ainda a aquisição de uniformes e apoio para a transmissão do torneio pela crônica esportiva.