Orgulho de casa: Equipe de futsal de Aquidauana vence Jogos Escolares

Equipe formada na Escola Estadual Marechal / Divulgação

A equipe de futsal masculino, na categoria de 12 a 14 anos, venceu a modalide nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. A partida encerrou nesta quarta-feira, 14, consagrando os aquidauanenses campeões.

O time da Escola Estadual Marechal representou a cidade no principal campeonato de estudantes no Estado. A disputa aconteceu desde a última quinta-feira, 8, em Dourados.

Estão na equipe:

Pedro Henrique De Almeida Cabreira

Arthur Brunetti da Costa

Arthur Davi Pelicioni Lugon

Daniel Victor Rodrigues Braga

Marco Antônio Santos de Oliveira

Calebe Dorna Silva de Andrea

Brayan Correa Casanova

Micael Lopes

Davi Lino César

João Henrique Viana Valadares

Professor Denner Elias Ferreira

As partidas visam selecionar equipes para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil. São 13 modalidades divididas em coletivas, como basquetebol, futsal, handebol e voleibol, e individuais atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.