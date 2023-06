Palmeiras bate Barcelona e avança para oitavas da Libertadores

O Palmeiras mostrou que é forte candidato ao título da Copa Libertadores após derrotar o Barcelona de Guayaquil (Equador) por 4 a 2 de virada, nesta quarta-feira (7) no Allianz Parque, para garantir a classificação para as oitavas de final.

Os três pontos mantiveram o Verdão na vice-liderança do Grupo C, agora com 12 pontos, mesma pontuação do líder Bolívar (Bolívia), com o qual fará um duelo direto pela primeira posição da chave no 29 de junho em São Paulo.

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe do técnico português Abel Ferreira viu o Barcelona abrir uma vantagem de dois gols graças ao atacante Fydriszewski, que superou o goleiro Weverton aos 32 e aos 37 minutos da etapa inicial.

Mas, se a etapa inicial foi dos visitantes, o segundo tempo foi todo do Palmeiras, que iniciou a sua virada com menos de um minuto de bola rolando, quando Raphael Veiga levantou a bola na área para gol de cabeça do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez. Aos 12 veio o empate, com Piquerez, que aproveitou sobra de bola para finalizar de esquerda. Aos 24 é Artur que aproveita rebote para marcar o seu de cabeça. O placar recebe números finais aos 40, graças a gol do garoto Endrick.

Timão desclassificado

Uma equipe que teve uma noite para esquecer foi o Corinthians, que foi até o Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador), e foi derrotado por 3 a 0 pelo Independiente Del Valle para ser eliminado da competição continental.