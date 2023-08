Palmeiras bate Cuiabá fora de casa pelo Brasileirão

Agência Palmeiras

Rodada positiva para o Palmeiras que tenta diminuir a distância conquistada pelo líder Botafogo no primeiro turno.

No jogo de sábado, 19, pela 20ª rodada, o Verdão foi ao Mato Grosso e venceu o bom time do Cuiabá por 2 a 0. Raphael Veiga e Richard Rios, um em cada tempo, definiram o placar.

Com a vitória fora de casa, o Palmeiras chega aos 37 pontos e, com empate do líder na rodada, tira dois pontos de desvantagem - de 13 para 11. O Dourado segue com 28 pontos, agora na nona posição.

Gols

Na Arena Pantanal, o Palmeiras teve mais volume e as melhores chances de marcar, até abrir o placar, aos 31 minutos. Luan recuperou a bola no meio, avançou como um lateral pela direita, driblou o marcador e cruzou, na medida, para Raphael Veiga, de cabeça, fazer 1 a 0.

Na etapa final o jogo não mudou muito e o segundo gol acabou saindo. Aos 18 minutos, Richard Rios aproveitou um passe e pegou de primeira, quase marcando um golaço. Só que três minutos depois, o volante colombiano acertou o alvo. Em bola na área, Fabinho tentou o chute e a zaga afastou. Rios pegou o rebote e, de fora da área, mandou no ângulo de Walter, sem defesa, fechando o jogo em 2 a 0.