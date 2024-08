Palmeiras e Inter empatam no Campeonato Brasileiro

Palmeiras

Internacional e Palmeiras ficaram no empate no Estádio Beira-Rio no domingo (4) pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de futebol masculino.

Bruno Henrique do Inter abriu o placar aos 31 minutos do 1º tempo com um belo chute de fora da área. No 2º tempo, o atacante Rony empatou.

Já na Neo Química Arena, o Corinthians teve um empate com gosto de derrota. Alan Ruschel do Juventude abriu o placar aos 4 minutos.

No 2º tempo, Pedro Henrique empatou de cabeça. O time do Rio Grande do Sul ficou grande parte do jogo com dois jogadores a menos. Ruschel e Gabriel Vasconcellos foram expulsos.

No Estádio Maracanã, o Fluminense confirmou o bom momento e venceu o Bahia por 1 a 0 com gol de Kauã Elias. Essa foi a quarta vitória consecutiva no Brasileirão da equipe de Mano Menenzes.

Na Ligga Arena, o Athletico Paranaense perdeu por 2 a 0 para o Grêmio com gols de Gustavo Martins e MIguel Monsalve.

No momento, a zona de classificação à Libertadores tem Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo. Já a zona de rebaixamento tem Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense.

A rodada 21 terminará nesta segunda-feira (5) com jogo entre Cruzeiro x Fortaleza no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida será às 20h (de MS) com transmissão do Premiere e SporTV.