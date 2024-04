Palmeiras e São Paulo empatam 0a0 no Campeonato Brasileiro

Empate sem gols marcou o clássico Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras. O confronto, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, foi disputado no Estádio Morumbi, durante o início da noite de segunda-feira (29).

Com o primeiro tempo truncado, a melhor chance do Alviverde foi aos 28 minutos, quando Raphael Veiga cobrou escanteio, Gustavo Gómez cabeceou e garantiu a defesa de Rafael. Já na etapa final, Endrick perdeu gol aos 11' ao finalizar mal lance de Lázaro, segundo o Campo Grande News.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 4 pontos e sobe para o 14º lugar, enquanto o Verdão ocupa a 12ª posição, com 5.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira (2), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista joga fora de casa contra o Águia de Marabá, às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul), enquanto o Verdão recebe o Botafogo-SP um pouco mais tarde, às 20h30.

Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo visita o Vitória no domingo (5), às 15h. Mais tarde, às 17h30, o Palmeiras joga fora de casa contra o Cuiabá.