Palmeiras empata com Inter Miami e avança às oitavas do Mundial como líder do grupo

Reprodução Fifa

Em jogo emocionante na noite desta segunda-feira (23), o Palmeiras arrancou um empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo A.

Mesmo enfrentando dificuldades diante do time de Lionel Messi, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos cinco pontos, mesma pontuação do Inter Miami, mas ficou à frente pelo saldo de gols, favorecida também pelo empate de 4 a 4 entre Al Ahly (Egito) e Porto (Portugal).