Palmeiras está de olho em atletas do futebol de Aquidauana

Observador técnico do Palmeiras esteve em Aquidauana / Divulgação

Quinze atletas do futebol de base de Aquidauana estão na mira do Palmeiras. De acordo com Welliton Aparecido Barboza Santana, o Branco, da escolinha de futebol B10, o observador técnico do Palmeiras, Willian Germano, esteve no dia 23, no espaço. “No início, era para conhecer nosso trabalho. Estamos com alguns amistosos para falar lá na base deles, em Guarulhos e eu queria que ele visse nosso trabalho, que começou há pouco tempo, há três anos”.

Branco está otimista e destaca que o trabalho de base não era feito em Aquidauana e já apresenta resultados.

“Está dando certo. Este foi um ano muito produtivo para nós, conquistamos quatro títulos com a garotada. E, por isso, disse aos garotos que traria uma bonificação para eles, que seria a cereja do bolo, conseguimos trazer um observador do Palmeiras”.

A exibição dos atletas garantiu a satisfação do preparador. Branco garante que, “de 170 atletas que temos ativos no B10, teremos 15 atletas monitorados para que possamos agendar uma avaliação futura no Palmeiras. Essa é uma conquista e que comemoramos, agradecemos ao prefeito Odilon Ribeiro, que nos ajuda a fazer nosso trabalho. Agradecemos também aos pais e estamos felizes com a desenvoltura do futebol de base de Aquidauana”.



Confira o nome dos atletas que serão monitorados:

Categoria Sub-7

Davi

João Guilherme

Rafael

Noah

Categoria Sub-9

Gabriel

Lucas

João Lucas

Guilherme (Gui)

Gustavo

Alexandre

Categoria Sub-11

Daniel

Pietro

Gabriel

Nicolas

João Victor

Matheus

Categoria Sub-13

João Neto