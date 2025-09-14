Palmeiras goleia o Internacional com show de Vitor Roque e encosta no líder Flamengo

Reuters/Thiago Bernardes

Com a vitória, o Verdão chegou a 46 pontos e assumiu a vice-liderança, apenas um atrás do Flamengo, que enfrenta o Juventude neste domingo (14), no Alfredo Jaconi. O Cruzeiro, com 44 pontos, também segue na briga pela vice-liderança e encara o Bahia na rodada.

O Palmeiras atropelou o Internacional por 4 a 1 neste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome da partida foi Vitor Roque, autor de três gols ainda no primeiro tempo.

O início do jogo foi fulminante: Vitor Roque marcou aos 3, 23 e 42 minutos, e Lucas Evangelista fez o quarto, aos 28 da etapa inicial. No segundo tempo, Carbonero descontou para o Colorado aos 26 minutos.

Além da festa palmeirense, a rodada também registrou a vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em jogo transmitido pela Rádio Nacional. O Timão subiu para a 9ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Tricolor caiu para o 10º lugar, com 28.

Outros resultados da rodada:

Grêmio 0 x 1 Mirassol

Fortaleza 2 x 0 Vitória

