Palmeiras goleia o Internacional com show de Vitor Roque e encosta no líder Flamengo

Corinthians supera o Fluminense em jogo transmitido pela Nacional
Reuters/Thiago Bernardes
O Palmeiras atropelou o Internacional por 4 a 1 neste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome da partida foi Vitor Roque, autor de três gols ainda no primeiro tempo.
Com a vitória, o Verdão chegou a 46 pontos e assumiu a vice-liderança, apenas um atrás do Flamengo, que enfrenta o Juventude neste domingo (14), no Alfredo Jaconi. O Cruzeiro, com 44 pontos, também segue na briga pela vice-liderança e encara o Bahia na rodada.
O início do jogo foi fulminante: Vitor Roque marcou aos 3, 23 e 42 minutos, e Lucas Evangelista fez o quarto, aos 28 da etapa inicial. No segundo tempo, Carbonero descontou para o Colorado aos 26 minutos.
Além da festa palmeirense, a rodada também registrou a vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em jogo transmitido pela Rádio Nacional. O Timão subiu para a 9ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Tricolor caiu para o 10º lugar, com 28.
Outros resultados da rodada:
Grêmio 0 x 1 Mirassol
Fortaleza 2 x 0 Vitória
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Apresentação do CRA de Aquidauana tem a presença do presidente da Federação de Futebol
Piraputanga recebe amistoso master de futebol neste domingo
Turismo
O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação
Meio Ambiente
Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS