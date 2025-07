Palmeiras perde para o Chelsea nas quartas do Mundial de Clubes

Palmeiras deixa a competição / Reprodução/Instagram Palmeiras

Na noite desta sexta-feira (4), Palmeiras e Chelsea se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, em duelo disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O confronto marcou o reencontro entre as equipes após a final do Mundial de 2021, vencida pelos ingleses — disputada em 2022 devido à pandemia. E, mais uma vez, o time europeu levou a melhor: vitória por 2 a 1.

O Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 4 minutos, Palmer arriscou de fora da área e obrigou Weverton a fazer boa defesa. Pouco depois, Cole Palmer recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação palmeirense e bateu de esquerda para fazer 1 a 0.

A equipe inglesa quase ampliou com Nkunku, que apareceu livre na área, mas finalizou por cima do gol. O Palmeiras respondeu com jogadas criadas por Estevão e Facundo Torres, mas a defesa do Chelsea levou a melhor. Vanderlan também teve chance clara após cruzamento de Giay, mas cabeceou fraco para a defesa de Robert Sánchez.

Na segunda etapa, o Verdão voltou melhor e conseguiu o empate. Em boa jogada individual, Estevão recebeu de Richard Rios, invadiu a área e bateu com firmeza para deixar tudo igual: 1 a 1.

O time paulista quase virou com Allan, após assistência de Vitor Roque, mas a bola passou raspando a trave. O Chelsea, porém, voltou a pressionar. Cucurella teve boa oportunidade, mas desperdiçou. O gol da vitória veio após cruzamento de Malo Gusto, que desviou no pé de Giay e enganou o goleiro Weverton. Nos minutos finais, Madueke ainda acertou a trave após defesa parcial do arqueiro alviverde.

Com o resultado, o Chelsea avança às semifinais do torneio, enquanto o Palmeiras se despede mais uma vez do sonho do título mundial.

