Palmeiras vence Botafogo por 1 a 0

O gol da vitória palmeirense foi de Felipe Anderson
Palmeiras e Botafogo em campo / Vitor Silva, Botafogo
Botafogo e Palmeiras entraram em campo e o ‘verdão’ saiu com a vitória de 1 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo no domingo (17), válido pela 20ª rodada do Brasileirão.
O Palmeiras não jogou bem, mas foi cirúrgico na rara chance clara que teve, segundo o UOL. O gol da vitória palmeirense foi de Felipe Anderson, na única chance de gol que o time de Abel teve no primeiro tempo.
O resultado fez o ‘alviverde’ agora subir para a segunda posição, com quatro pontos atrás do Flamengo. Mas o Palmeiras ainda tem um jogo a menos que o rubro-negro.
Na próxima rodada, o Botafogo visita o Juventude, domingo, às 18h30, no Alfredo Jaconi. Já o Palmeiras joga só na segunda, contra o Sport, no Allianz Parque, às 20h.
