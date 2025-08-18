Palmeiras vence Botafogo por 1 a 0

Palmeiras e Botafogo em campo / Vitor Silva, Botafogo

O Palmeiras não jogou bem, mas foi cirúrgico na rara chance clara que teve, segundo o UOL. O gol da vitória palmeirense foi de Felipe Anderson, na única chance de gol que o time de Abel teve no primeiro tempo.

Botafogo e Palmeiras entraram em campo e o ‘verdão’ saiu com a vitória de 1 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo no domingo (17), válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

O resultado fez o ‘alviverde’ agora subir para a segunda posição, com quatro pontos atrás do Flamengo. Mas o Palmeiras ainda tem um jogo a menos que o rubro-negro.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Juventude, domingo, às 18h30, no Alfredo Jaconi. Já o Palmeiras joga só na segunda, contra o Sport, no Allianz Parque, às 20h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!