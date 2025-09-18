Palmeiras vence River Plate de 2 a 1

Jogo aconteceu em Buenos Aires na noite de quarta-feira (17)
Palmeiras, Instagram
O Palmeiras venceu o River Plate por 2a1 pela Libertadores, em um jogo em Buenos Aires, na noite de quarta-feira (17).
Assim, o placar permite ao Palmeiras empatar em casa para sair de campo com a classificação para as semifinais. Uma vitória simples do River em São Paulo levará a decisão para os pênaltis.
A partida de volta está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o Palmeiras tem um desafio pelo Brasileirão.
No sábado, às 21h, enfrenta o Fortaleza na capital paulista. No mesmo dia, o River Plate visita o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino.
O treinador alviverde Abel Ferreira montou o Palmeiras com o mesmo padrão tático dos últimos jogos, mas trocou um atacante por um meia. Andreas Pereira assumiu a vaga de Facundo Torres e deu maior consistência na armação de jogadas.
O camisa 8, que chegou há pouco tempo, fez grande exibição, assim como Flaco López e os autores dos gols: Gustavo Gómez e Vitor Roque.
O goleiro Weverton foi ponto fora da curva. Imprudente, se safou de um pênalti por um impedimento e também quase ajudou os argentinos ao não agarrar uma bola fácil vinda pelo alto. O contraste entre os dois tempos chamou muita atenção.
Mas, no segundo tempo, oRiver Plate voltou com algumas modificações que fizeram o time melhorar.
Com o meio-campo mais povoado, os argentinos ficaram com a bola no ataque e criaram oportunidades. A partida ganhou contornos de tensão.
Falhas de Weverton e outros erros defensivos do Palmeiras deixaram o River Plate mais à vontade. Os visitantes pararam de criar e raramente chegavam ao ataque. Abel, então, desfez a dupla de ataque, sacou Roque e apostou na velocidade de Torres.
