Palmeiras vence de virada time do Equador

Cesar Greco/ Palmeiras

Na Copa Libertadores da América 2024 nesta quarta-feira (24), o Palmeiras ganhou de virada sobre o Independiente del Valle (Equador).

No Estádio Guayaquil, em Quito, o Alviverde ganhou forças na segunda etapa da partida e fez 3 a 2 diante do dono da casa. Páez e Hoyos marcaram para o Del Valle ainda no início, enquanto Endrick, Lázaro e Luis Guilherme marcaram para o Palmeiras. Este último já nos acréscimos, com direito a "chutaço" colocado.

Com a vitória, o Verdão se isolou na liderança do Grupo F com 7 pontos. Já o Valle segue com 4.

Já no Nilton Santos, o Botafogo fez 3 a 1 sobre o Universitário (Peru) e garantiu três pontos na competição. Eduardo (2x) e Luiz Henrique fizeram os gols da partida, todos no segundo tempo. Os dois marcaram pela primeira vez nesta edição da Libertadores. Olivares descontou para o time peruano no apagar das luzes.

Mesmo com a vitória, o Alvinegro segue na lanterna do Grupo D. Já o time peruano empatou com o LDU (Equador) com 4 pontos.