Paralimpíada de 2028 terá 560 provas com direito a medalhas

Os Jogos Paralímpicos de 2028, que serão sediados em Los Angeles (Estados Unidos), terão o total de 560 provas com direito a medalhas (considerando todas as 23 modalidades), informaram nesta terça-feira (3) o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) e o Comitê Organizador da competição.



Nesta mesma oportunidade foi anunciado que o megaevento esportivo, que será realizado entre os dias 15 e 27 de agosto de 2028, terá o total de 4.480 vagas para atletas com deficiência (80 a mais do número de vagas para os Jogos de Paris e de Tóquio, que não contavam com a disputa da escalada, novidade nos Jogos de 2028).



Segundo o comunicado emitido pelo IPC e pelo Comitê Organizados dos Jogos de 2028, haverá 247 provas de medalhas para mulheres e 267 para homens. Já o número de provas de medalhas abertas ou mistas é de 46.



Na última edição dos Jogos Paralímpicos, que foram disputados em Paris (2024), o Brasil conquistou a sua melhor campanha em uma edição do evento, garantindo a quinta posição no quadro de medalhas com 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.

