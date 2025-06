Paulo Zanin defende título de campeão em campeonato de velocross neste domingo

Paulo Zanin durante entrevista / Divulgação

O aquidauanense Paulo Zanin, atual campeão de velocross, defende seu título no campeonato estadual que ocorre neste fim de semana, 14 e 15 de junho, em Ribas do Rio Pardo.

Zanin participa da corrida neste domingo (15). Ele corre pela busca de mais um título para Aquidauana.

O evento é promovido pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (FEMEMS) em parceria com a Prefeitura Municipal, e promete reunir cerca de 150 pilotos de diferentes categorias em uma programação cheia de emoção e adrenalina.

A largada simbólica aconteceu no sábado (14), com os treinos livres a partir das 14h, na Arena Santo André, no bairro Santo André. À noite, a emoção continuou com o espetáculo de manobras radicais do grupo Jacarés Du Brejo, às 19h, no Parque dos Ipês, atraindo amantes do motociclismo e famílias inteiras para uma apresentação cheia de adrenalina.

O grande momento chega neste domingo (15), com o início oficial das competições a partir das 8h, novamente na Arena Santo André.

As disputas envolvem diversas categorias, incluindo a categoria Prata, criada especialmente para moradores de Ribas do Rio Pardo, que terão a oportunidade de competir em um evento oficial e de alto nível técnico.

Para o secretário municipal de Esportes e Turismo, Charlin Castro, a realização do campeonato representa um importante avanço para o setor: “Estamos muito felizes em receber essa etapa do Velocross. Além de promover o esporte, o evento movimenta nossa economia e projeta Ribas no cenário estadual. Será um final de semana histórico para o município.”

Com estrutura preparada, atrações emocionantes e participação de atletas de todo o estado, Ribas do Rio Pardo se firma como referência na promoção de grandes eventos esportivos e turísticos em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!