 Paulo Zanin Filho conquista Copa Sul-mato-grossense de Velocross

O piloto aquidauanense Paulo Zanin Filho, com apoio de empresários aquidauanenses e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, participou no último final de semana (14 e 15), da última etapa da Copa Sul-mato-grossense de Velocross. Paulinho, como é carinhosamente conhecido na cidade, confirmou sua liderança e conquistou os títulos das categorias VX1 e VX3, na etapa final da temporada 2023.

Próximo desafio que o piloto Paulo Zanin vai enfrentar é em outra competição, a 6ª etapa do Campeonato Estadual Sul-mato-grossense de Velocross, realizado pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul. Nesta competição, o novamente a Prefeitura de Aquidauana estará apoiando o atleta.

A etapa acontece neste fim de semana, dias 21 e 22 em Angélica. O piloto aquidauanense Paulinho também lidera a competição na categoria VX3 com 100 pontos, contra 66 de Elizeu Ferreira, piloto de Rio Verde que está em segundo lugar.

“Seguimos firme na competição, recebemos motivação dos nossos amigos, familiares, patrocinadores e, sem dúvidas, o apoio do prefeito Odilon e da Prefeitura de Aquidauana são um incentivo para mim. Ter um prefeito que apoia e incentiva o esporte em suas diversas modalidades, igual temos em Aquidauana, é um diferencial”, contou o piloto Paulo Zanin.

Diante da próxima competição, Paulinho afirmou que está treinando e se preparando com todo “gás a mais”, para brigar pelo pódio e colocar a bandeira de Aquidauana mais uma vez no alto patamar do Velocross de MS. “Só tenho a agradecer a Deus e a todos que confiam em mim, na equipe Zanin e vamos lutar para trazer mais um título para nossa cidade”, afirmou o piloto aquidauanense Paulo Zanin Filho.