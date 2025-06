Paulo Zanin vence etapa de abertura do Estadual de Velocross e agradece apoio

Arquivo pessoal

O piloto aquidauanense Paulo Zanin começou com o pé direito a disputa pelo título do Campeonato Estadual de Velocross.

Na etapa de abertura da competição, realizada neste fim de semana (14 e 15 de junho) em Ribas do Rio Pardo, Zanin venceu na categoria VX3 e garantiu o segundo lugar na categoria VX1, mantendo viva a busca pelo bicampeonato.

Representando Aquidauana, Zanin celebrou o desempenho na primeira etapa e agradeceu o apoio recebido.

“Graças a Deus, tudo certo. Estamos saindo agora de Ribas do Rio Pardo com a vitória na VX3 e o segundo lugar na VX1. Começamos firme para tentar manter o título de campeão estadual. Agradecemos a todos que acreditam no nosso trabalho, especialmente à Viva Pantanal, Posto JC, Mercado Nakagami e O Pantaneiro”, destacou o piloto.

A competição, promovida pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (FEMEMS) em parceria com a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, reuniu cerca de 150 pilotos de diferentes regiões e categorias.

O evento teve início no sábado com treinos livres e apresentação de manobras radicais no Parque dos Ipês, encerrando no domingo com as disputas oficiais na Arena Santo André.

