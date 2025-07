Paulo Zanin vence prova de motocross e representa Aquidauana no Estadual

O aquidauanense cruzou a linha de chegada com vantagem / Arquivo pessoal

O piloto Paulo Zanin, de Aquidauana, foi o grande vencedor da categoria MX3 na quarta etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motocross, realizada no último domingo, 13, no município de Figueirão (MS).

A prova aconteceu na pista da AARSEFIG (Associação Atlética e Recreativa dos Servidores de Figueirão) e reuniu competidores de diversas cidades do estado e também de outros estados da região Centro-Oeste.