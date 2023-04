Pela 1ª vez, Escola Indígena participará dos Jogos Escolares Estaduais de Aquidauana

Atletas que competem na edição / Divulgação

De forma inédita, a equipe feminina de futsal Escola Polo Municipal Indígena Lutuma Dias, da Aldeia Limão Verde, de Aquidauana, venceu a Seletiva Estudantil Municipal, garantindo uma vaga para disputar os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul deste ano.

A equipe de 12 a 14 anos, venceu a etapa seletiva, de 10 a 18 de abril, no Ginásio Poliesportivo. Assim, as atletas Emanuelly Santana, Sthephanie Lipu, Maiza da Silva, Aylara Santana, Rhayala Santana, Kalitta Thamires, Edijaine Martins, Marina Marques Raybelly Ferreira e Diana Estevão; técnico Prof. Benito Caetano e auxiliar técnico - Elivelso Tibério, partem para próxima fase de disputa.

Na história do desporto escolar de Aquidauana, é a primeira vez que uma equipe de alunas de uma escola indígena municipal se classifica para disputar os Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul.

O JEJMS é uma realização do Governo do Estado, acontecerá na cidade de Dourados, no período de 14 a 20 de junho de 2023.



*Com assessoria de imprensa.