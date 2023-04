Pesquisa aponta que Flamengo tem mais torcedores que os principais rivais no RJ

Uma pesquisa intitulada “O Maior Raio-X do Torcedor”, realizada pelo canal de TV CNN/ com os institutos Itatiaia/Quaest sobre as maiores torcidas de clubes de futebol no Brasil, mostrou que o Flamengo, no Rio de Janeiro, tem quatro vezes mais torcedores que seus principais rivais do estado.

“O Maior Raio-X do Torcedor” foi construído com 6.507 entrevistas presenciais ouvindo pessoas com 16 anos ou mais que se declararam amantes do esporte em 325 cidades brasileiras no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023.

O resultado desse levantamento aponta que o Rubro Negro encabeça a lista de detentor do maior número de torcedores. Segundo a tabela, no Rio de Janeiro o Flamengo detém 24% de torcedores ficando à frente, com folga, de um dos seus maiores rivais, o Vasco da Gama (4%), do Botafogo (1%) e do Fluminense (1%). Esses três juntos, somam 6 pontos percentuais que, multiplicado por 4 da 24. Ou seja, o Flamengo possui 4 vezes mais torcedores que outros clubes do Estado.

Já em São Paulo, o Corinthians, também lidera seus maiores rivais, porém não supera o clube carioca. Em São Paulo, o estudo indica que o Corinthians arremata tem 18% dos torcedores e, atrás, dele vem o Palmeiras, com 9%. Já o São Paulo segue na terceira posição sendo a quarta maior torcida do Brasil com 8%, enquanto o Santos está entre as dez maiores, aparecendo na 8ª posição com 3% da fatia de torcedores do estado de São Paulo.

Para o diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes, esse é o maior e mais abrangente levantamento sobre futebol já feito no Brasil.



Confira a posição de seu club na lista Top 12 a seguir:



Flamengo – 24%

Corinthians – 18%

Palmeira – 9%

São Paulo – 8%

Atlético Mineiro e Cruzeiro – 5%

Vasco 4%

Grêmio e Santos - 3%

Bahia – Internacional e Sport – 2%

Outros Clubes não pontuaram para a lista Top 12.