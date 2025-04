Petrallas assume FFMS e chama Aquidauana de "carro-chefe"

Vinicíus Eduardo

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) viveu um momento decisivo com a eleição de Estevão António Petrallas como novo presidente da entidade, na manhã desta terça-feira, dia 8.

Petrallas foi eleito com 48 votos e comandará o futebol sul-mato-grossense até 2027. Seu principal adversário, André Baird, obteve 39 votos na eleição realizada durante Assembleia Geral Extraordinária, no Grand Park Hotel, em Campo Grande.

Anteriormente, Petrallas já havia assumido a presidência de forma interina, após a cassação de Francisco Cezário, acusado de corrupção. Agora, eleito de forma definitiva, ele assume o desafio de liderar a FFMS em um novo ciclo, marcado por promessas de renovação, transparência e proximidade com os clubes.

“A partir de agora, temos legitimidade e representatividade no futebol de MS. O futebol de MS, na sua íntegra, com transparência e compromisso com quem faz o futebol. Há 40 anos não acontecia um ato tão aberto e democrático como esse, e este é um orgulho para nós”, declarou Petrallas após o resultado.

O novo presidente também falou sobre o momento pessoal que vive ao assumir a liderança da entidade:

“Eu inicio agora. Não me vejo aos 65 anos como um velho. Essa experiência eu tenho justamente porque experimentei o sal sem o gosto que tem. Esse é um compromisso que está feito. Começo do zero, com sangue e gás novos.”

Aquidauana como referência no futebol sul-mato-grossense

A Liga Esportiva de Aquidauana esteve presente na eleição e manifestou apoio ao novo presidente.

"Futebol de Aquidauana ganhou hoje. A união aqui em Aquidauana, Seduc, Liga Esportiva de Anastácio, Liga Esportiva Aquidauanense e Aquidauanense faz o futebol nosso engrandecer e a partir de hoje começa uma construção, entendeu? Para o novo cenário do futebol da nossa região de Aquidauana", destacou em sua fala, Adriano da Silva Rodrigues, presidente da Liga Esportiva.

Petrallas também contou com o apoio do presidente do Aquidauanense Esporte Clube, do presidente da Liga Esportiva de Anastácio e do presidente do CEDUC.

Durante sua fala, Petrallas fez questão de destacar o papel estratégico das equipes do interior, com menção especial ao município de Aquidauana, que, segundo ele, tem se consolidado como um verdadeiro celeiro de talentos para o futebol do estado.

“Vocês que são carro-chefe do futebol, principalmente pelo amador, que vai fornecer cada vez mais para o campeonato profissional”, afirmou, se referindo diretamente às equipes aquidauanenses.

Além disso, Petrallas anunciou que pretende estar presente na abertura do 76º Campeonato Amador de Aquidauana, em 2025, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do futebol de base no interior.

A fala do presidente eleito evidencia o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por clubes e ligas do interior, especialmente em Aquidauana, que vem se destacando na formação de atletas e na preservação da tradição esportiva da região.