Piloto de Aquidauana conquista vitória na Copa Sulmems de Velocross

A próxima etapa da competição está marcada para os dias 3 e 4 de maio / Divulgação

O piloto Paulo Zanin, natural de Aquidauana, protagonizou uma performance impressionante no último domingo, 13, ao vencer a categoria VX3 durante a terceira etapa da Copa Sulmems de Velocross 2025, realizada no Motódromo do Balneário Municipal, em Naviraí.

Mesmo enfrentando dores após uma queda durante o warm up, Zanin, que recentemente se recuperou de uma lesão sofrida nos treinos da Copa Sul-mato-grossense da 4B Racing, mostrou resiliência e determinação. Na primeira bateria, ele partiu de posições intermediárias, avançando no pelotão até ultrapassar o então líder, Fábio Bertiel, garantindo a vitória com autoridade.

Já na prova da VX1, o piloto largou em quarto, mas acabou se envolvendo em uma queda que o forçou a abandonar a disputa. A vitória nessa categoria ficou com Pedro Henrique Almeida.

A próxima etapa da competição está marcada para os dias 3 e 4 de maio, no município de Sete Quedas, prometendo mais emoções no circuito estadual.

