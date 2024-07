Piloto de Aquidauana vence duas provas no Estadual de Velocross

Paulinho Zanin / Divulgação

O piloto de motocross aquidauanense, Paulinho Zanin, competiu no domingo (28) no município de Rio Negro-MS pela 4ª etapa do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Velocross 2024, organizado pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (Femems).

Nas baterias VX1 e AVX3 acima de 30 anos, com motos importadas, o aquidauanense conquistou o primeiro lugar.

O Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Velocross da Femems já passou por Novo Horizonte do Sul, Bodoquena e Rio Verde. Além de Rio Negro, as próximas etapas serão realizadas em Porto Murtinho, em outubro, e a final ocorrerá em novembro, em Dois Irmãos do Buriti.