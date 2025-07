Piloto de Bonito disputa etapa do Brasileiro de Velocross no Paraná

Piloto tem chances de assumir a liderança do campeonato / Divulgação

O jovem piloto Henzo Portela Esteves, de 16 anos, natural de Bonito, será um dos representantes sul-mato-grossenses na próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, que acontece neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho, em Campina Grande do Sul, no Paraná.

Henzo disputará as categorias VX2 Jr e VX Jr, onde atualmente ocupa a terceira posição no ranking nacional. Com bom desempenho, o piloto tem chances de assumir a liderança do campeonato, dependendo do resultado desta etapa.

Com uma carreira em ascensão, Henzo já se destaca entre os principais nomes da modalidade no país. Ele lidera o Campeonato Estadual de Velocross em Mato Grosso do Sul e, em 2024, garantiu o terceiro lugar no ranking geral do Brasileiro, feito que consolidou seu nome entre os jovens talentos do motociclismo nacional.

A participação em mais uma etapa do circuito nacional reforça não só o talento individual do piloto, mas também a presença de Bonito no cenário esportivo brasileiro. A expectativa é grande para que Henzo continue sua trajetória de sucesso e leve o nome do município ainda mais longe.

