Piraputanga se Prepara para a 4ª Edição do Circuito Adventure

Evento reúne ciclistas de todo Brasil / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 17, a realização da 4ª edição do Circuito Adventure, que acontecerá no distrito de Piraputanga. Marcado para o dia 16 de junho, o evento terá sua largada na Praça do Distrito de Piraputanga, prometendo muita emoção e adrenalina para os participantes e espectadores.

A competição é organizada pela empresa AZ Eventos Esportivos, em parceria com diversos órgãos municipais, incluindo a FEMA (Fundação de Esportes do Município), a SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e o DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito).

Além disso, conta com o apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) e da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), reforçando o compromisso com o desenvolvimento do turismo e do esporte na região.