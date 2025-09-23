Acessibilidade

23 de Setembro de 2025

Pódio triplo coloca Aquidauana em destaque no Brasileiro de Canoagem

Três atletas do Clube de Regatas passam para a próxima fase da competição

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 16:58

Atualizado em 23/09/2025 às 17:33

Competição aconteceu em em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. / Divulgação

Aquidauana voltou a se destacar no cenário esportivo nacional. No último fim de semana, atletas do CRA (Clube de Regatas Aquidauana) conquistaram um pódio triplo durante mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem de Descida, disputada em Três Coroas, no Rio Grande do Sul.

A equipe obteve resultados expressivos: Kauê Sebem foi campeão na categoria Júnior, Leandro Lúcio garantiu a primeira colocação na categoria Turismo e Afonso Miranda alcançou o terceiro lugar na categoria Sênior. O desempenho consolidou mais uma vez a presença do clube sul-mato-grossense entre os grandes nomes da canoagem brasileira.

Segundo Roberto Girotto, do Clube de Regatas, os resultados confirmam a qualidade técnica dos atletas e a importância de Aquidauana para o desenvolvimento da modalidade no país. “Nossa participação foi muito importante, pois coloca o nome de Aquidauana no cenário mais alto da canoagem brasileira”, destacou.

Captura de tela 2025 09 23 155636

Não é a primeira vez que o CRA ocupa posições de destaque. Em julho, na etapa de Santo Antônio de Pádua (RJ), os aquidauanenses já haviam brilhado: Leandro Lúcio venceu as duas provas da categoria Turismo, na clássica de 3,5 km e na sprint de 200 metros, enquanto Kauê Sebem também subiu ao lugar mais alto do pódio, garantindo vitórias que marcaram a temporada.

O calendário competitivo segue movimentado. Em novembro, a equipe participa do Pantanal Extremo, em Corumbá, uma das provas mais aguardadas do ano, e encerra a temporada na tradicional prova de Santa Delfina, em Aquidauana.

O desempenho recente reforça a vocação esportiva de Aquidauana e o papel do Clube de Regatas como referência no incentivo ao esporte, na revelação de talentos e na projeção da canoagem sul-mato-grossense ao nível nacional.

Captura de tela 2025 09 23 155626

