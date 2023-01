Por 1 a 0, Aquidauanense venceu Novo no Estádio Mário Pinto

Equipe durante treino / (Foto: Divulgação)

O Aquidauanense venceu por 1 a 0 o Novo Futebol Clube, no último sábado (28), durante a segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023, no Estádio Mário Pinto, em Aquidauana.

No primeiro tempo, as duas equipes disputaram a posse de bola, mas sem criatividade para gol, terminando em 0 a 0.

Já no segundo tempo, o azulão melhorou após as substituições do Mauro Marino. Aos 31 minutos, Bruninho Amorim, definiu à partida, com um chute no ângulo esquerdo do goleiro, um golaço

Agora, o Aquidauanense lidera o grupo B do Estadual, ao lado do DAC.

Neste domingo (29), o tradicional ‘Comerário’ acontece no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande. Comercial e Operário começam a disputa às 15h. O ingresso está sendo vendido por R$ 30.