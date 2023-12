Portuguesa conquista o título do Sul-mato-grossense série B 2023

Festa da Portuguesa MS / Luciano Siqueira

A Portuguesa celebra a conquista do campeonato do Sul-Mato-Grossense de Futebol da Série B 2023 após uma vitória sobre o Corumbaense. A grande final aconteceu no estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. Com um placar de 3 a 0, a Portuguesa não deu chances ao Corumbaense, garantindo o título.

A partida foi dominada pelos donos da casa desde o início, deixando o Corumbaense sem espaço para reação, apesar do apoio fervoroso de seus torcedores que viajaram para acompanhar a decisão.

O primeiro gol da Lusa foi marcado por Coruja aos 14 minutos do primeiro tempo, seguido por Luan, aos 8 minutos da segunda etapa, e Gabriel Pereira nos acréscimos, encerrando a partida com um placar definitivo.

Esta final não só consagrou a Portuguesa como campeã, mas também marcou a trajetória do Corumbaense, que, mesmo sofrendo essa derrota, garantiu sua posição na Série A do próximo ano, junto com a campeã Portuguesa e o Náutico, terceiro colocado na fase semifinal.



Série A

Com os três primeiros colocados definidos, a atenção agora se volta para a aguardada Série A, a principal competição de futebol de Mato Grosso do Sul. O torneio está marcado para iniciar em 21 de janeiro e se estender até 21 de abril.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul definiu que as dez equipes participantes serão divididas em dois grupos, cada um disputando jogos de ida e volta.

No Grupo A, encontramos Portuguesa, Costa Rica, Coxim, Náutico e Operário. Já no Grupo B, estão Aquidauanense, Corumbaense, Dourados, Ivinhema e Novo.

O Corumbaense, vice-campeão da Série B, dará início à sua jornada no dia 21 de janeiro, enfrentando Dourados, que leva o nome da cidade. Enquanto isso, a campeã da Segundona, a Portuguesa, terá seu desafio contra o Coxim, jogando na casa do adversário, também no dia de abertura do torneio.