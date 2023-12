Portuguesa e Corumbaense decidem a Série B Estadual em Sidrolândia

Divulgação

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense termina hoje, 10, em Sidrolândia. No Estádio Sotero Zárate, às 15h, a Portuguesa e Corumbaense FC decidem o título da competição. A final é disputada em jogo único e o vencedor levanta a taça. Em caso de empate, por qualquer placar, o campeão sai na disputa de pênaltis.

A partida final terá arbitragem de Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Josimar Mazzetto de Carvalho e Claudio Henrique Pereira Verão, com Willian Arakaki Antunes como quarto árbitro. A decisão da Série B Estadual pode ser acompanhada pelo canal Lusa TV-MS, no YouTube e pela webrádio Esporte MS, pelo aplicativo Radiosnet.

Campanhas

Portuguesa e Corumbaense chegam à decisão com campanhas quase iguais. Na primeira fase, os dois times somaram 13 pontos, com vantagem para a Lusa no saldo de gols, ocupando a primeira posição. Porém, no confronto entre eles, melhor para o Carijó da Avenida que, de virada, venceu por 2 a 1 no Estádio Arthur Marinho.

Na semifinal, os dois times avançaram na cobrança de pênaltis. O Corumbaense teve dois empates com o ES Águia Negra, começando por 0 a 0 em Rio Brilhante e 2 a 2, na volta, em Corumbá. No desempate, o goleiro Zé Augusto fez a diferença, defendendo quatro cobranças e ainda convertendo a cobrança que definiu a vitória alvinegra por 7 a 6.

Já a Portuguesa enfrentou o Náutico FC e, na ida em Campo Grande, venceu por 2 a 1. Na volta, em Sidrolândia, o adversário deu o troco e ganhou por 1 a 0. No desempate, a Lusa foi melhor e avançou com vitória por 6 a 5.

Os dois finalistas, junto com o Náutico, garantiram acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024, que começa dia 21 de janeiro.