Portuguesa é superada em Corumbá, mas mantém melhor campanha da Série B

Pedro Cleve

A Portuguesa entrou em campo na noite deste sábado, 4, para enfrentar o Corumbaense em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023. O jogo aconteceu no Estádio Arthur Marinho, na Capital do Pantanal - 460 km distantes de Campo Grande. Placar de 2x1 para o time da casa.

Aos 25 minutos o primeiro gol foi marcado. A Portuguesa pressionou a saída de bola do goleiro e Coruja balançou a rede, seu 5º na temporada, o que o mantém na posição de artilheiro do campeonato. “Estou feliz pelo gol. Gostaria de ter ajudado mais a equipe, mas hoje não deu para nós. Agora é pensar na próxima rodada em casa”, fala o atacante.

Ainda no primeiro tempo teve chances de aumentar o placar, mas a bola não entrou. Marcos empatou para o adversário de pênalti.

Na segunda metade, a Lusa pressionou a todo momento. Teve chances perigosas, incluindo duas bolas na trave. De escanteio, Pablo virou para o time da cidade virou. Na visão do professor Glauber, o time criou oportunidades, mas faltou eficiência.

Seu próximo desafio é como mandante em Sidrolândia, no Estádio Sotero Zarate, na tarde do dia 12 de novembro contra o Água Negra. O time está em 2º na tabela com um jogo a menos que o novo líder e mantém a melhor campanha com duas vitórias e saldo de 8 gols.