Portuguesa/FC Pantanal goleia Coxim e assume a liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense

FC Pantanal tomou conta do jogo no segundo tempo e construiu a goleada / Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

A Portuguesa/FC Pantanal conquistou uma vitória expressiva ao derrotar o Coxim por 4 a 1, de virada, neste sábado (25), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O resultado levou o time campo-grandense à liderança isolada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com sete pontos, enquanto o Coxim permanece na lanterna, ainda sem pontuar.

O jogo começou favorável ao Coxim, que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda feita por Vinícius, Rian Fernando aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes. A equipe visitante ainda teve outras boas chances na etapa inicial, mas não conseguiu ampliar.

A reação da Portuguesa/FC Pantanal começou nos acréscimos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta pela direita, Michel lançou na área, a defesa do Coxim falhou, e Flávio apareceu para desviar e empatar a partida.

No segundo tempo, o time da casa voltou mais ofensivo e dominou o jogo. Com jogadas bem trabalhadas e aproveitando as falhas defensivas do Coxim, o FC Pantanal balançou as redes mais três vezes, garantindo a goleada e o topo da tabela.

Agora, a Portuguesa/FC Pantanal aguarda os resultados da rodada para confirmar sua liderança. O Coxim, por sua vez, segue buscando a recuperação na competição.