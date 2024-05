Prazo para edital de R$ 7 milhões do esporte encerra hoje

Associações, federações, institutos, ONGs (Organizações Não Governamentais), clubes escolares e/ou esportivos podem se inscrever no edital de R$ 7 milhões 'Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS' até quarta-feira (22). O recurso é disponibilizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

Com o objetivo de explicar sobre o funcionamento do edital e levar informações à comunidade esportiva de Mato Grosso do Sul, equipe técnica da Fundesporte realizou reuniões explicativas, em todas as regiões do estado, para orientar sobre os procedimentos de inscrição e esclarecer dúvidas.

A finalidade foi explicar do que se trata o edital 'Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS', quem pode participar e como se inserir no processo seletivo. O passo a passo para a elaboração do projeto também foi apresentado.

Alguns dos itens obrigatórios para a participação no edital são: ter sede em Mato Grosso do Sul, foro em Mato Grosso do Sul, ser uma organização sem fins lucrativos, ser uma pessoa jurídica registrada, finalidade esportiva, ter a contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, Estatuto Registrado, dentre outros.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, a reunião é de extrema importância para que representantes da comunidade esportivapossam se candidatar ao edital cumprindo todos os requisitos necessários.

"Nossas reuniões em diversas cidades de Mato Grosso do Sul têm sido importantes para esclarecer os passos necessários para a inscrição no edital. O diálogo direto e a disseminação de informações têm sido essenciais para garantir que todos os interessados estejam cientes das oportunidades disponíveis e saibam como acessá-las", frisa Nuñez.