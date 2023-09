Pré-Olímpico de vôlei feminino: Brasil derrota Porto Rico por 3 a 0

Seleção feminina vence fácil mais uma partida do Pré-Olímpico / Divulgação/FIVB

O Brasil conseguiu mais uma vitória no Pré-Olímpico de vôlei feminino. A vítima da vez foi a seleção de Porto Rico, que sucumbiu perante as brasileiras na madrugada desta quarta (20), em Tóquio (Japão), pelo Grupo B da competição. A equipe do técnico José Roberto Guimarães fechou o jogo em 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/15 e 25/9).

A oposta Rosamaria foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos. As centrais Thaisa e Diana também tiveram um bom desempenho, respectivamente com 14 e 13 pontos. Com o resultado obtido contra Porto Rico a seleção brasileira chega a quatro vitórias e se mantém invicta no torneio, após sair vencedora das partidas contra Argentina, Peru e Bulgária. O próximo compromisso do Brasil é na próxima sexta-feira (22), a partir das 4h (horário de Brasília), contra a Turquia.

O técnico José Roberto Guimarães afirmou que a equipe está unida e que precisará de força máxima para a sequência do torneio: “A Diana e a Rosamaria entraram bem contra a Bulgária e queríamos ver como elas iriam se sair começando o jogo. Desde o início da competição falamos que vamos precisar de todo o time”.

A chave do Brasil no Pré-Olímpico tem Argentina, Bulgária, Peru, Porto Rico, Bélgica, Turquia e Japão. Após o término da quarta rodada, as brasileiras ocupam a terceira posição na tabela, com onze pontos. Japão e Turquia ocupam respectivamente as duas primeiras posições.

Para garantir uma vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024, a seleção brasileira precisa ficar entre as duas primeiras colocadas.