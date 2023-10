Prefeito e vereadores recebem jovens de Aquidauana vencedores dos Jogos Indígenas 2023

Divulgação/Prefeitura Municipal

Com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA), jovens indígenas das aldeias Água Branca, Bananal, Ipegue e Lagoinha participaram do II Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas 2023 (TFJI), realizado no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Representando o município de Aquidauana, os atletas indígenas, categoria sub 17, voltaram para casa com o troféu de campeão. O time tem o comando técnico de Lenilson Galdino, auxiliar técnico Vilder Francisco e o chefe da delegação, é o cacique da Aldeia Bananal Célio Fialho.

Na manhã de hoje, 18, toda a delegação foi recebida pelo prefeito Odilon Ribeiro e os vereadores Wezer Lucarelli, Anderson Meireles e Clériton Alvarenga, no gabinete, para a apresentação da equipe campeã e dos troféus conquistados, de 1º lugar na competição e de artilheiro Gerilson Júnior.

O prefeito Odilon Ribeiro e os vereadores parabenizaram aos jovens atletas, falaram da importância de eles continuarem se dedicando aos estudos e ao esporte, pois são ferramentas que abrem portas e oportunidades.

“Fico orgulhoso em ver que dentro das nossas aldeias temos talentos do esporte. Quiça, daqui algum tempo possamos ver vocês brilhando em outros campeonatos e, até mesmo, jogando profissionalmente. Na nossa gestão, o apoio e o incentivo ao esporte é uma realidade, nós trabalhamos muito para conseguir recursos e poder oferecer condições para ajudar nossos alunos e nossos jovens atletas”, completou o prefeito Odilon.