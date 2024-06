Prefeito entrega praça poliesportiva com pistas de caminhada e skate

O prefeito Marcelo Iunes entregou na manhã desta sexta-feira, 28 de junho, a praça esportiva do bairro Previsul. O espaço contém quadra poliesportiva; pista de skate; pista de caminhada; iluminação e área reservada para instalação de parquinho e academia de ginástica. A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, pimeira-dama Amanda Balancieri Iunes, acompanhou o evento.

“Este será um importante espaço de lazer e diversão para os moradores aqui da região”, disse o chefe do Executivo Municipal. Iunes destacou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos já foi orientada a “executar projeto para implantação de uma academia de ginástica ao ar livre e playground na nova praça”. A obra da praça foi executada com recursos próprios da Prefeitura, orçados em R$ 1.091.684,27.

Marcelo Iunes destacou que para o Centro Comunitário do bairro Previsul, que fica ao lado da praça, a Prefeitura tem pronto o projeto de instalação de um posto de saúde para atuação da segunda equipe da Unidade Gastão de Oliveira. Só precisa da cessão da área pelo Estado, o pedido já está no Governo Estadual.

Diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Luciano Silva de Oliveira, ressaltou que a praça do Previsul vai ser de “grande valia” para toda a comunidade do bairro. “O esporte tem valor imprescindível na vida do ser humano. O esporte salva vidas. Essa obra aqui vai ter grande valia aqui no Previsul”. Representando a Câmara Municipal, o vereador Roberto Façanha disse que o bairro Previsul ganhou “uma praça moderna para praticar atividades esportivas”.

Também acompanharam a inauguração os secretários José Carlos Macena de Brito Júnior (Governo e respondendo pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais); Beatriz Assad (Saúde); Genilson Canavarro de Abreu (Educação); Cássio Augusto da Costa Marques (Desenvolvimento Econômico e Sustentável); Gabriela Carneiro (adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos); Elisângela Oliva (adjunta de Desenvolvimento Econômico e Sustentável); Joilson Cruz (Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico); Marconi de Souza Júnior (Agência Municipal Portuária) e Estácio Muniz (chefe de Gabinete).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá