Prefeitura abre inscrições para atividades esportivas para crianças e adolescentes

Capoeira está entre as disciplinas disponíveis / Foto: Nova Escola/Ilustrativa

A Prefeitura de Miranda abriu inscrições para aulas gratuitas de vôlei, basquete, futebol de salão e capoeira oferecidas pelo Cedica (Centro de Desenvolvimento Integrado da Criança e do Adolescente).

As atividades são ministradas por professores com formação e preparados para acompanharem os alunos. Os interessados devem agilizar o processo de cadastro, pois as vagas são limitadas e prioritariamente destinadas a filhos de famílias que participem do Programa Bolsa Família. Vagas para outras famílias serão destinadas após a oferta aos beneficiários do programa.

As inscrições podem ser feitas no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) até o dia 24 de março, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: