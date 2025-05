Prefeitura de Anastácio entrega uniformes a equipe de handebol da Escola Roberto Scaff

Divulgação

Nesta semana, o Prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido (Cido), realizou a entrega oficial dos novos uniformes esportivos aos alunos da equipe de handebol da Escola Estadual Roberto Scaff. A cerimônia contou com a presença do vereador Manoel Luiz, autoridades locais, educadores e estudantes.

Os alunos representarão o município nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS), competição voltada a atletas de 15 a 17 anos, que reúne jovens de diversas cidades do estado. A entrega dos uniformes reforça o compromisso da administração municipal com o esporte escolar, incentivando o desenvolvimento dos estudantes e a valorização da identidade da equipe.

A diretora da escola, professora Edna Sanches, destacou a importância da ação.

“Fica muito mais organizado, padronizado e bonito ver nossos alunos participando de um campeonato tão importante devidamente uniformizado. O material foi confeccionado com qualidade e em tamanhos diversos para atender todos os estudantes. Agradecemos à Gestão Municipal pelo apoio e carinho com o esporte escolar. Obrigada, Prefeito Cido e vereador Manoel Luiz, por atenderem ao pedido dos nossos jovens atletas”, afirmou.

Durante a entrega, o Prefeito Cido ressaltou o papel do esporte na formação dos jovens. “Ver nossos atletas uniformizados nos enche de orgulho. Eles levam o nome de Anastácio estampado no peito, representando nossa cidade com garra e dedicação. Valorizar o esporte é investir no futuro, dar oportunidades e abrir caminhos para nossos jovens mostrarem seus talentos. Desejamos muito sucesso à equipe e contem sempre com nosso apoio!”, disse.

O vereador Manoel Luiz também destacou a união de esforços em prol da juventude. “Agradeço ao Prefeito Cido por atender essa demanda tão importante. Parabenizo a equipe da escola pelo belo trabalho desenvolvido com os alunos. O Legislativo segue como parceiro de iniciativas que promovam o esporte, a saúde e o lazer. Sucesso aos nossos jovens atletas!”, concluiu.

Também participaram da cerimônia o Chefe de Gabinete, Fabiano Aparecido do Nascimento; o técnico da equipe, professor Luiz Maique Melo de Freitas; e o aluno-atleta Natan, que representou os colegas da equipe de handebol.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gent