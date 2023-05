Prefeitura inaugura quadras de vôlei com aquidauanense Talita Antunes

Quadra de areia pronta / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana anunciou nesta terça-feira, 9, a inauguração das novas quadras de vôlei da cidade. O espaço destinado para formação de atletas, eventos e recreação dos moradores terá a presença da aquidauanense Talita Antunes.

O evento está marcado para às 18h, na praça do Ginásio Poliesportivo, no bairro Santa Terezinha. O investimento total é no valor de R$ 297 mil. As obras são comandadas pela empresa Trevo Engenharia.

A jogadora Talita Antunes, a rainha do nosso vôlei de praia brasileiro, representa o Estado em diversos campeonatos mundiais. A sul-mato-grossense irá jogar para inaugurar o espaço "vamos fazer um jogo festivo", convidou.