Prefeitura lamenta vandalismo em ginásio reformado para Jogos da Primavera

Chuveiros do vestiário do Poliesportivo de Aquidauana foram vandalizados / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana manifestou tristeza e indignação após encontrar o vestiário do Ginásio Poliesportivo vandalizado apenas dias após uma reforma completa. Na noite do dia 7, chuveiros elétricos instalados no local foram destruídos, comprometendo o espaço dedicado aos atletas e ao público. O vandalismo ocorreu durante a realização dos Jogos da Primavera, evento para o qual o ginásio havia sido especialmente preparado, visando proporcionar um ambiente adequado e moderno para os esportistas.

Em nota e com imagens do local, a prefeitura repudiou o ato de destruição, destacando que o ginásio é um espaço público, mantido com recursos municipais e voltado ao uso coletivo. "Nós repudiamos todos os atos de vandalismo, principalmente, pois trata-se de um local público e que é mantido com recurso municipal", afirmou a administração, reforçando que a estrutura reformada beneficia a comunidade e merece ser cuidada por todos.

A Prefeitura também fez um apelo à população para que colabore no cuidado com o ginásio, utilizando o espaço com educação e respeito. “Pedimos a compreensão, o cuidado e o zelo por parte de todos que utilizam o nosso ginásio poliesportivo. Colabore! Use nosso ginásio com educação e respeito!” A ação busca promover uma maior conscientização para que o local permaneça preservado e possa continuar sendo palco de eventos esportivos importantes para Aquidauana e região.

Além do sentimento de frustração, o ato representa um prejuízo aos cofres públicos e uma interrupção temporária nos serviços do ginásio, afetando diretamente a comunidade esportiva. A prefeitura afirmou que tomará medidas para evitar que novos episódios de vandalismo prejudiquem o patrimônio público e a continuidade de eventos como os Jogos da Primavera.

Infelizmente, essa não é a primeira vez em que o vandalismo se torna protagonista da coisa pública em Aquidauana. Em fevereiro de 2019, antes mesmo de ser inaugurado, o ginásio teve os vidros quebrados por vândalos, em uma demonstração de falta de respeito com os impostos pagos por todos.