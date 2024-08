Presidente do TJMS homenageia servidor no lançamento da 2ª Corrida dos Poderes

Divulgação

Foi realizado nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, no Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, o lançamento oficial da 2ª edição da Corrida dos Poderes.

Além do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, também estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, e a primeira dama do Estado, Mônica Riedel, que é uma das idealizadoras da Corrida dos Poderes junto com Kátia Claro, esposa do presidente da Assembleia Legislativa.

Durante a abertura do evento, o servidor do Poder Judiciário Celso Sokuzo Guibu foi homenageado pelo presidente do TJ, Des. Sérgio Fernandes Martins, e recebeu uma placa comemorativa pela conquista do primeiro lugar na 26ª Meia Maratona do Rio de Janeiro, na categoria de 65 a 69 anos.

"Internamente, nós sempre incentivamos a prática de atividades físicas entre os servidores do Poder Judiciário. Temos o grupo de corrida, ginástica laboral e outras atividades. E agora estamos somando forças aos demais Poderes, o que é fundamental para que tenhamos servidores saudáveis e com qualidade de vida", destacou o presidente do TJMS.

Após a cerimônia de abertura, o lançamento oficial da 2ª Corrida dos Poderes contou com a palestra do especialista em treinamento de atletas profissionais, Marcio Atalla, que tratou sobre os benefícios da prática regular de exercícios físicos e abordou a importância de adotar um estilo de vida saudável, com foco em atividades físicas, alimentação equilibrada e cuidados gerais com a saúde.

Conhecido nacionalmente por seu trabalho em treinamento de alto rendimento, Atalla também compartilhou estratégias para integrar hábitos saudáveis no cotidiano.

Sobre a Corrida - A 2ª Corrida dos Poderes será realizada no dia 26 de outubro no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e faz parte de uma série de atividades para comemorar do Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 do mesmo mês. O evento é uma realização do Tribunal de Justiça de MS em parceria com o Governo do Estado e Assembleia Legislativa e tem como objetivo incentivar a atividade física entre os servidores, promovendo saúde e bem-estar.

Inscrições - As inscrições para a 2ª Corrida dos Poderes são gratuitas e começam nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, às 8 horas. No primeiro lote de inscrições, serão abertas 1.500 vagas exclusivas para servidores públicos e 100 vagas para crianças. As inscrições devem ser realizadas online pelo site https://corridadospoderes.ms.gov.br. Para inscrever uma criança, é necessário informar o CPF da criança e também do responsável.



As inscrições para o público em geral serão abertas no dia 16 de setembro, com o lançamento do segundo lote, que oferecerá 500 vagas para a população em geral.

Retrospectiva - Em sua primeira edição, no ano passado, a Corrida dos Poderes reuniu cerca de 2.000 participantes e arrecadou mais de 2.500 brinquedos para distribuição a crianças carentes durante o período do Natal. A campanha de doação de brinquedos será mantida nesta edição de 2024, reforçando o compromisso do TJMS, sob a liderança do seu presidente, desembargador Sérgio Fernandes Martins, em promover ações de responsabilidade social.