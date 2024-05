Primeira etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua 2024 acontece no sábado, dia 25

A primeira etapa do Circuito Funec de Corrida Rua 2024 vai ser realizada no sábado, 25 de maio, com largada às 18 horas na rua Cabral (em frente ao Instituto Novo Olhar). A 1ª Etapa será disputada nas distâncias de 03 km, 05 km e 10 km.

Segundo o regulamento, os três primeiros atletas colocados na categoria Geral da corrida de 10 km, de 05 km e 03 km, masculino e feminino receberão a premiação de medalhas de acordo com sua colocação. Todos os atletas que completarem a prova receberão uma medalha de participação na 1ª etapa – 2024.

O Kit de Participação será entregue no sábado, 25 de maio (dia da Corrida), das 08h às 12 horas, no ginásio poliesportivo “Lucílio de Medeiros”, na rua Porto Carrero, s/n, Centro. Não haverá entrega de kit de participação após o horário previamente estabelecido (12 horas), nem após o evento.

O Circuito Funec de Corrida de Rua é realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá