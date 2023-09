Primeira etapa do Circuito Municipal de Stand Up Paddle será no domingo

Circuito vai distribuir mais de R$ 9 mil em premiação

Organizada pela Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), a primeira etapa do Circuito Funec de Stand Up Paddle (SUP) acontece neste domingo, 1º de outubro, no Porto Geral. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 29, pelo site https://kmaisclube.com.br.

Para se inscrever, além de preencher um formulário próprio, cada atleta deverá fazer a entrega de alimentos não perecíveis no valor mínimo de R$ 50,00 (comprovado através de cupom fiscal). Os alimentos devem ser entregues na sede da Funec – que fica na rua 21 de Setembro, 2156, bairro Aeroporto.

A entrega do kit será realizada também na Funec, amanhã, às 11 horas, mediante a entrega dos alimentos. Com objetivo de estimular a prática esportiva unindo os remadores de Corumbá e região, o Circuito Funec de SUP 2023 tem o apoio da Federação Sul-mato-grossense de Stand Up Paddle (FSMSUP) e será disputado em duas etapas.

Serão premidos os 5 primeiros colocados na categoria Race Pro e para os três primeiros nas categorias Race Amador, Open e Kids, todas no masculino e feminino. Ao final do Circuito os competidores que somarem mais pontos em suas respectivas modalidades (Race Pro Masculino, Race Pro Feminino, Amador Masculino, Amador Feminino, Iniciante Feminino e Iniciante Masculino) serão sagrados campeões municipais.

“O Circuito Funec de Stand up Paddle (SUP) vai distribuir mais de R$ 9 mil em premiação aos vencedores, uma forma de estimular a participação e de valorizar os atletas da nossa cidade”, comentou o diretor-presidente da Funec, Marcelo Araújo. Nesta primeira etapa, as provas começam às 07 horas de domingo.