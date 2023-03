Divulgação

O primeiro festival de avaliação será realizado em Campo Grande do dia 24 a 26 de março, das 8h às 18h, podem participar as categorias de sub-12 a sub-17 e as avaliações são gratuitas.

São 7 clubes confirmados, são eles, grêmio, flamengo, santos, fluminense, cruzeiro, atlético paranaense e Cuiabá. Para as avaliações é necessário levar atestado de aptidão física.

Foram confirmadas as presenças do Marcos Tito e do ex-jogador Robert da Silva. As avaliações serão realizadas no C.T D9 Futebol Clube, na Rua Franjinha, 20, no Bairro Gabura, em Campo Grande.

As inscrições podem ser por atletas individuais, livre, ou por escolinhas que queiram escrever seu time ou clube. Para mais informações e contato os telefones são o (67) 9 9321-5895 – Ketson e (67) 99190-5614.