Primeiro ginásio poliesportivo de Itaquiraí é inaugurado com investimento do Governo de MS

Divulgação

Um longo período de espera chegou ao fim para os moradores de Itaquiraí com a inauguração do primeiro ginásio poliesportivo da cidade, na noite de quinta-feira (23). A construção do Ginásio Poliesportivo Reinaldo Marques de Brito foi viabilizada com investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Com área total construída de 2.912,52 m², o novo ginásio representa um marco importante para a infraestrutura esportiva do município. O valor total da obra é de R$ 5,9 milhões, sendo que R$ 5,3 milhões são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos) da Fundesporte, e R$ 563 mil de contrapartida da Prefeitura Municipal de Itaquiraí.

“Sem dúvida alguma é um dos mais bonitos ginásios de Mato Grosso do Sul. Quando entrei, fiquei impressionado. Ele é para vocês, para a população de Itaquiraí”, enfatiza o governador Eduardo Riedel. Após a solenidade de inauguração, o chefe do Executivo estadual fez questão de estrear a nova quadra poliesportiva, participando do amistoso Amigos do Riedel x Amigos do Thalles Tomazelli, prefeito de Itaquiraí.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, salienta o compromisso do Governo do Estado em melhorar a infraestrutura esportiva.

"A questão da infraestrutura esportiva sempre foi uma das nossas prioridades. Estamos reformando ginásios já existentes pelo estado e construindo naqueles municípios que ainda não possuíam, como é o caso de Itaquiraí. Então, esse ginásio é um investimento significativo que trará muitos benefícios à comunidade local, especialmente aos jovens".

Além de sediar competições esportivas, a estrutura do ginásio está preparada para receber eventos artísticos, culturais e religiosos, com uma capacidade para mais de duas mil pessoas. "O Ginásio Reinaldo Marques de Brito é uma conquista importante para Itaquiraí e com certeza vai incentivar iniciativas que promovam o esporte e o lazer para a população, além de contribuir para sediar eventos de todo tipo", destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

O novo espaço beneficiará milhares de pessoas, especialmente o público infantojuvenil. Equipado com uma quadra poliesportiva, arquibancadas e iluminação de alta performance, o espaço também contará com vestiários, alojamentos, salas administrativas e de múltiplo uso, depósito e um sistema de sonorização.

"O ginásio será um ponto de encontro para a nossa comunidade, um lugar onde podemos promover o esporte, a cultura e o lazer para todos. É uma grande conquista para Itaquiraí", comentou o prefeito municipal de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.

A cerimônia de abertura contou com a presença do tricampeão mundial e campeão paralímpico da paracanoagem, Fernando Rufino. O atleta é natural de Eldorado, mas foi criado em Itaquiraí e hoje é exemplo para os desportistas da região. O “Cowboy de Aço”, como é popularmente conhecido, representará Mato Grosso do Sul e o Brasil na Paralimpíada de Paris-2024, na França.

Também estiveram na solenidade de inauguração do ginásio o ex-governador Reinaldo Azambuja; o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha; os deputados estaduais Paulo Corrêa e Pedro Caravina; o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes; o vereador e presidente da Câmara Municipal de Itaquiraí, Carlos Alberto Prado (“Careca”).