Projeto Avenida da Saúde retorna na quinta e comemora o Dia da Capoeira

O Pantaneiro

Está marcado para a quinta-feira, dia 3, o 1º encontro do ano, do projeto "Avenida da Saúde". O evento começa às 19 horas, na Avenida Pantaneta, com aula gratuita de capoeira, musicalidade e grande roda de capoeira, em comemoração ao Dia da Capoeira.

Participam os mestres: professor Modelo, mestre Charuto, mestre Ratinho e mestre Abraão, com os grupos de capoeira Cordão de Ouro, Associação de Capoeira Pantanal e Liberdade e Expressão.



O projeto Avenida da Saúde é uma iniciativa da Fema com a prefeitura de Aquidauana, com objetivo de incentivar e promover a prática de atividades físicas ao ar livre, como forma de ajudar a cuidar da saúde e do corpo.