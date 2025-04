Projeto oferece aulas gratuitas de canoagem no Parque Lagoa Comprida

Parque Lagoa Comprida recebe o público em geral para um aulão / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está promovendo o acesso ao esporte e ao lazer com a oferta de aulas gratuitas de canoagem no Parque Lagoa Comprida. A iniciativa visa incentivar a prática de atividades ao ar livre, promovendo saúde, integração social e o desenvolvimento de habilidades físicas entre crianças, jovens e a comunidade em geral.

As aulas contam com a orientação dos educadores físicos Diego Orsi e Bruno Amorim, e são realizadas com total segurança, com apoio de monitores que acompanham os participantes durante toda a atividade.

Diversos projetos sociais já participam das aulas. As crianças da Patrulha Mirim têm encontros semanais todas as sextas-feiras, no período da manhã. Já os integrantes do Projeto Pelotão Esperança e do Bombeiros do Amanhã praticam canoagem às quintas-feiras.

Além dos projetos sociais, a iniciativa contempla estudantes da rede municipal, estadual e privada. Para esse público, as aulas acontecem às segundas e terças-feiras, das 15h às 17h30.

Aos sábados, o Parque Lagoa Comprida recebe o público em geral para um aulão aberto de canoagem, realizado das 8h às 10h. A atividade é voltada para quem deseja conhecer a modalidade ou simplesmente experimentar uma nova prática esportiva em meio à natureza.

Todos os equipamentos necessários – caiaques, remos e coletes salva-vidas – foram adquiridos pela Prefeitura de Aquidauana.

