Projeto oferece treinamento gratuito de futsal em Anastácio

Ginásio Poliesportivo Severino Martins da Silva / Ilustrativa/ Prefeitura de Anastácio

Crianças e adolescentes de 7 a 12 anos interessados em futsal têm uma nova oportunidade de aprendizado e prática esportiva em Anastácio. O Ginásio Poliesportivo do município passa a sediar, a partir deste mês, o projeto “Formando Talentos nas Quadras”, com treinos gratuitos voltados ao público infantil e juvenil.

As atividades acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 15h40. Os treinos contam com metodologia adaptada para cada faixa etária, com foco no desenvolvimento técnico, físico e também no fortalecimento de aspectos sociais e emocionais dos participantes.