Projeto Reviva Vôlei resgata o esporte em Nioaque

Equipe do Reviva Vôlei / Divulgação

Nioaque possui uma trajetória histórica de conquistas e vitórias, no que tange à sua participação com equipes masculina e feminina em competições locais, estaduais e regionais nesta modalidade.

Isso aconteceu devido ao incentivo de amantes do esporte, e do governo que não mediu esforços para que os (as) atletas pudessem representar nosso município e participar de eventos esportivos diversos.

Diante dos fatores citados acima e vislumbrando há possibilidade de resgatar o esporte no município, em 15 de Julho de 2022, foi elaborado o Projeto Reviva Vôlei, sem fins lucrativos e com o único intuito de incentivar o esporte.

Desde então, o Reviva Vôlei conquista cada vez mais adeptos do esporte, praticando e participando de competições nas modalidades de Voleibol e Vôlei de Praia.

Apoio

O Projeto conta com o importante apoio da Prefeitura de Nioaque, através dos Secretário de Educação, Professor Emerson Ramos e do Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Agenor Barbosa, que disponibilizam do suporte necessário para que o projeto aconteça e que se firme cada vez mais no município.

Participe

O Projeto convida à população a participar. Qualquer pessoa, ambos os sexos, que tenha interesse genuíno em aprender e praticar o esporte, basta entrar em contato com a Coordenadora Tide (67 991896783), ou com o Técnico Leonor (67 993074235), caso for menor de idade é necessário a devida autorização dos pais e/ou responsáveis