Quadra Poliesportiva é inaugurada na Aldeia Taboquinha

No dia 29, do ano passado, foi realizada a solenidade de entrega, na Comunidade Indígena Taboquinha, da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Gabriel Laureano – Extensão Cipriano da Silva.

A conquista foi possível graças a parceria da Prefeitura de Nioaque com toda a comunidade local, ressalta-se que a Quadra Poliesportiva faz parte do Programa Acelera Nioaque, lançado em Nioaque durante as festividades do aniversário do município.

Como dita em matérias passadas aqui no CidadedasVogais, as comunidades indígenas receberam muitas melhorias durante a gestão do Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, que durante seu discurso agradeceu o esforço de toda a equipe de gestão que, juntamente com a comunidade da Aldeia Taboquinha, não mediu esforços para que esse sonho fosse concretizado.

A cerimônia foi pela manhã do dia 29 de 2023, com entrega de kits de materiais esportivos e participação de lideranças de diversos segmentos do município.

O Secretário Municipal de Educação e Presidente da FEEMS, Emerson Ramos, frisa que a quadra auxiliará muito na questão do andamento dos projetos do desporto escolar de Nioaque.