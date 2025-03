Quase 700 participantes já se inscreveram para 2ª Corrida Águia da Fronteira do DOF

Divulgação

A pouco mais de dois meses para sua realização, a 2ª Corrida Águia da Fronteira, que será realizada pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), já conta com quase 700 participantes inscritos. O evento que acontecerá no dia 1º de junho, faz parte das comemorações alusivas aos 38 anos de criação da Unidade.

Com inscrições são limitadas e restam pouco mais de cem vagas. O 1º lote, que estará aberto até o dia 15 de abril, está com 40% de desconto. As inscrições são feitas, exclusivamente, no aplicativo TFSports tanto para Android quando IOS. Para garantir o desconto os participantes utilizarão o cupom ‘LOTE40’.

A 2ª Corrida Águia da Fronteira está marcada para iniciar às 7 horas, com largada em frente à Base Coronel Adib Massad, em Dourados. Os participantes poderão se inscrever na caminhada de 5 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. Este ano, o evento será realizado em parceria com a Track & Field, uma das marcas mais conceituadas na realização de corridas de rua no país.

O evento será aberto ao público e uma mega estrutura será montada em frente à Base do DOF, para recepcionar os atletas e os visitantes durante todo o domingo.

Ambientes com hidratação, praça de alimentação, espaço kids e música serão preparados, além da apresentação de materiais operacionais do DOF e do helicóptero da Unidade, para que os visitantes possam conhecer e tirar fotos.

As provas serão divididas por categorias com premiações em troféus, medalhas e brindes de parceiros. Os inscritos irão receber o kit do atleta com chip, número, camiseta e sacochila. Todos os participantes também receberão uma medalha, ao final da prova.

As categorias serão separadas nas seguintes idades, para ambos os sexos e percurso escolhido: 14 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; e acima de 70 anos, além da categoria geral masculino, geral feminino, geral masculino militar e geral feminino militar.

A 2ª Corrida Águia Fronteira conta com apoio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e patrocínios da Drogaria Max Popular, Cassems, São Bento Incorporadora, MV Agrícola, MS Diagnósticos e Refriko.

*Assessoria de Comunicação DOF-MS